Кенин обыграла Гауфф и впервые вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема»

Американка Софья Кенин в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 обыграла 15-летнюю соотечественницу Кори Гауфф и впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
Кенин один раз подала навылет и допустила 3 двойные ошибки. Она смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Её соперница выполнила 7 эйсов и совершила столько же двойных ошибок. Гауфф взяла лишь один гейм на подаче соперницы — 1 брейк-пойнт из 4.
Ранее лучшим результатом Софьи был четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2019. В четвертьфинале Australian Open Кенин сыграет с Онс Жабер, которая обыграла китаянку Ван Цян — 7:6 (7:4), 6:1. Представительница Туниса также впервые вошла в восьмёрку лучших на турнирах «Большого шлема». Ранее она никогда не проходила дальше третьего круга.
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