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Кенин обыграла Гауфф и впервые вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема»

Кенин обыграла Гауфф и впервые вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема»
Теннис / Australian Open 2020 0

Американка Софья Кенин в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 обыграла 15-летнюю соотечественницу Кори Гауфф и впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Кенин один раз подала навылет и допустила 3 двойные ошибки. Она смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Её соперница выполнила 7 эйсов и совершила столько же двойных ошибок. Гауфф взяла лишь один гейм на подаче соперницы — 1 брейк-пойнт из 4.

Ранее лучшим результатом Софьи был четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2019. В четвертьфинале Australian Open Кенин сыграет с Онс Жабер, которая обыграла китаянку Ван Цян — 7:6 (7:4), 6:1. Представительница Туниса также впервые вошла в восьмёрку лучших на турнирах «Большого шлема». Ранее она никогда не проходила дальше третьего круга.

Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Кори Гауфф
67
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 0
6 5 		6 6
         
Софья Кенин
15
США
Софья Кенин
С. Кенин
Australian Open (ж). 4-й круг
26 января 2020, воскресенье. 07:40 МСК
Онс Жабер
78
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		1  
         
Ван Цян
29
Китай
Ван Цян
В. Цян
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