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Зверев: очень рад видеть прогресс Рублёва, ведь мы дружим с 10 лет

Зверев: очень рад видеть прогресс Рублёва, ведь мы дружим с 10 лет
Теннис / Australian Open 2020 0

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, где он сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

«Рублёв начал сезон с 11 побед. Надеюсь, смогу прервать эту серию. Он играет потрясающе, смог взять два титула подряд и вышел в четвертый круг на Australian Open, обыграв сильных соперников. Очень рад видеть его прогресс, мы дружим с 10 лет. У нас отличные отношения.

Предстоит классный матч. Андрей — один из самых атакующих игроков в туре, может пробить навылет из любой позиции. Он сильно прибавил и стал намного лучше подавать, двигаться. При этом он всё ещё молод, но всегда работает, чтобы стать лучше», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

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