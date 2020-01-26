Видеообзор победы Федерера, благодаря которой он сыграет с Теннисом Сандгреном

Вашему вниманию предлагается видеообзор матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 2020, в котором швейцарец Роджер Федерер одержал убедительную победу над Мартоном Фучовичем из Венгрии — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.
Лишь в первой партии 38-летний уроженец Базеля позволил сопернику играть на равных,
после чего полностью взял матч в свои руки.
Видео доступно на «Чемпионате».
Следующим оппонентом Федерера станет представитель США Теннис Сандгрен. 100-я ракетка мира неожиданно обыграл итальянца Фабио Фоньини и во второй раз в карьере пробился в 1/4 финала на турнирах «Большого шлема». Предыдущий подобный успех Тенниса случился в 2018 году, также на Australian Open.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир завершится 2 февраля.
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