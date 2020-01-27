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Халеп обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал Australian Open

Халеп обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Румынская теннисистка Симона Халеп в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:4,6:4 и вышла в четвертьфинал турнира.

Матч длился 1 час 37 минут. Халеп сделала два эйса и выиграла 77 очков. В следующем раунде румынка сыграет с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт и Игой Свёнтек из Польши.

Симона Халеп — финалистка Australian Open 2018 года, также на её счету две победы в турнирах «Большого шлема»: Уимблдоне 2019 года и Ролан Гарросе-2018.

Также сегодня за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии поборется россиянка Анастасия Павлюченкова, которая сыграет с Анжеликой Кербер из Германии. Игра начнётся в 9:00 мск.

Australian Open (ж). 4-й круг
27 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Элисе Мертенс
17
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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