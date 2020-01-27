Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребёнка

Бывшая первая ракетка мира россиянка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас ждут третьего ребёнка, сообщает испанский телеканал Telemundo Entretenimiento. По данным источника, 38-летняя Курникова родит уже в марте.

У Курниковой и Иглесиаса двое детей – дочь Люси и сын Николас. В декабре 2019-го малышам исполнилось два года.

Курникова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Также Анна Курникова – самая юная участница Олимпийских игр в истории России среди всех видов спорта. На Олимпиаде-1996 в Атланте теннисистка дебютировала в возрасте 15 лет и 47 дней. В 2003 году Курникова завершила профессиональную карьеру.