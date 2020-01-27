Надаль обыграл Кирьоса в четвёртом круге Australian Open
19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв хозяина кортов Ника Кирьоса (23) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 3 часа 38 минут.
Первая ракетка мира 12 раз подал навылет, активно выиграл 64 очка и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету австралийца 25 эйсов, 50 виннеров и 43 ошибки.
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Надаль поспорит с австрийцем Домиником Тимом, получившим пятый номер посева.
Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.
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