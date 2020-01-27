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Надаль обыграл Кирьоса в четвёртом круге Australian Open

Надаль обыграл Кирьоса в четвёртом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв хозяина кортов Ника Кирьоса (23) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 3 часа 38 минут.

Первая ракетка мира 12 раз подал навылет, активно выиграл 64 очка и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету австралийца 25 эйсов, 50 виннеров и 43 ошибки.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Надаль поспорит с австрийцем Домиником Тимом, получившим пятый номер посева.

Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

Australian Open (м). 4-й круг
27 января 2020, понедельник. 11:00 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 7 8 7 7  
3 		6 6 6 6 4  
             
Ник Кирьос
26
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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