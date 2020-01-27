Видеообзор поражения Рублёва в 1/8 финала Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв представителю Германии Александру Звереву (7) со счётом 4:6, 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Зверев поспорит со швейцарцем Стэном Вавринкой, получившим 15-й номер посева. До встречи с Александром Рублёв выиграл 15 официальных матчей подряд и завоевал титулы в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия).
Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир в Мельбурне завершится 2 февраля.
Рублёв проиграл Звереву в 1/8 финала Australian Open
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