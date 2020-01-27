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Медведев: Вавринка в пятом сете меня можно сказать «убил»

Медведев: Вавринка в пятом сете меня можно сказать «убил»
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру в матче со швейцарцем Стэном Вавринкой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии, где он проиграл со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

«В любом случае проигрывать тяжело. Я не хотел уступать. Рассчитывал пройти как можно дальше. Если рассуждать о матче — мало моментов, о которых можно говорить с сожалением. Нет такого ощущения, что всё можно было поменять.

После тяжёлого первого сета, где он попадал почти всё, я сумел собраться, взять матч в свои руки. К сожалению, в третьем сете не хватило удачи, может где-то сам не взял инициативу. Но это теннис. В пятом сете он меня вообще можно сказать «убил». Были шансы вернуться в игру, но он показал очень хороший теннис и победил. Поэтому очень мало сожалений", — заявил Медведев в интервью Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Даниил Медведев вылетел с Australian Open, проиграв Стэну Вавринке. Это его четвёртое поражение подряд на «Шлемах» в решающей партии.
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