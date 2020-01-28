Чесноков: Рублёв только возвращает былые позиции. Четвёртый круг АО — достойный результат

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился впечатлениями от матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянином Андреем Рублёвым и немцем Александром Зверевым. Уроженец Москвы уступил сопернику со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
«Объективно у Зверева было больше сил, плюс он максимально хорошо подготовился к сопернику. У него острее подача, удары были значительно сильнее. К тому же не забывайте, что Саша давно в элите, выигрывал Итоговый турнир ATP.
Рублёв же только возвращает былые позиции и вполне может занести себе в актив выступление на AO. Четвёртый круг — достойный результат, учитывая, какое количество матчей он провёл с начала года", — приводят слова Чеснокова «Известия».
Действующим победителем Australian Open является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Турнир в Мельбурне завершится 2 февраля.
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