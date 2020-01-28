Кенин после выхода в полуфинал Australian Open вспомнила о переезде из России

Американская теннисистка Софья Кенин поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии уроженка Москвы обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:4, 6:4. Родители Софьи переехали в США из России, когда дочь была ещё маленькой.

«Мои родители переехали в Америку, чтобы у меня была американская мечта. Они дали мне американскую мечту. Я горжусь этим и благодарна им.

Гейм при счёте 2:3 во втором сете стал очень сложным моментом. Соперница играла отлично. Я даже не знала, что тот гейм длился 10 минут, но чувствовала, что прошло немало времени.

Я хотела заявить о себе и показать, кем являюсь на самом деле. Большую роль в этом сыграла моя семья. Мне было нелегко. Люди не верили в меня. Но родители, особенно отец, были на моей стороне на протяжении всего этого невероятного пути", — цитирует Кенин AFP.

В полуфинале Софья сыграет с австралийкой Эшли Барти.