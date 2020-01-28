Виландер – о победе Федерера: никогда не видел подобного чуда

Матс Виландер, экс первая ракетка мира и чемпион семи турниров « Большого шлема» в одиночном разряде, прокомментировал победу швейцарца Роджера Федерера над представителем США Теннисом Сандгреном в четвертьфинале Australian Open 2020. Матч завершился со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. В четвёртом сете Федерер отыграл семь матчболов.
«Я думаю, Сандгрен понимал, что всё не так просто. Тяжело играть матч с травмированным оппонентом, особенно когда твой соперник является фаворитом и у тебя единственный в жизни шанс достичь полуфинала турнира «Большого шлема».
Я переживаю за Сандгрена, но Федерер вытащил этот матч потому, во-первых, что отказался отступить, и во-вторых, его игра очень опциональна. Даже прихрамывая, играя не на полную, он смог хорошо подавать, выходить к сетке, удивлять оппонента.
Роджер сказал, что верит в чудеса. Что касается меня, я не думаю, что когда-либо видел подобное чудо на корте», – передаёт слова Виландера Eurosport.
- 28 января 2020
-
12:19
-
12:16
-
12:07
-
11:56
-
11:51
-
11:47
-
11:29
-
10:48
-
10:32
-
10:18
-
09:54
-
09:47
-
08:54
-
07:00
-
05:08
-
00:49
-
00:42
-
00:20
- 27 января 2020
-
21:54
-
20:44
-
19:45
-
18:39
-
17:05
-
16:47
-
16:36
-
16:23
-
16:08
-
16:03
-
15:53
-
15:36
-
15:23
-
15:04
-
14:57
-
14:18
-
14:07