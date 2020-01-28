Шарапова опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце
Российская теннисистка Мария Шарапова заинтриговала поклонников фотографией с кольцом на безымянном пальце. Снимок был опубликован 32-летней спортсменкой в «Инстаграме».
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» выложила фото, на котором изображены торт и левая рука с кольцом на безымянном пальце. Надпись на изображении следующая: «Я возложила на маму ответственность сделать его круглым».
Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что на руке Марии помолвочное кольцо и вскоре она должна выйти замуж.
Шарапова с 2018 года встречается с британским бизнесменом Александром Гилксом.
Ранее стало известно, что Мария не выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 16 по 22 февраля.
Шарапова не выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге
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