Шарапова опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце

Российская теннисистка Мария Шарапова заинтриговала поклонников фотографией с кольцом на безымянном пальце. Снимок был опубликован 32-летней спортсменкой в «Инстаграме».

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» выложила фото, на котором изображены торт и левая рука с кольцом на безымянном пальце. Надпись на изображении следующая: «Я возложила на маму ответственность сделать его круглым».

Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что на руке Марии помолвочное кольцо и вскоре она должна выйти замуж.

Шарапова с 2018 года встречается с британским бизнесменом Александром Гилксом.

Ранее стало известно, что Мария не выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 16 по 22 февраля.