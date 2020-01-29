Чакветадзе: Медведев проиграл на АО, потому что слишком ушёл в оборонительный теннис

Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе подвела итоги выступления Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова на Australian Open 2020. Ни одному из теннисистов не удалось пробиться в четвертьфинал турнира в Мельбурне.

«Дойти до четвертьфинала на самом деле не так просто. Конечно, обидно, что Медведев с Рублёвым не вышли в 1/4, потому что близко располагались в сетке. Немного не хватило Даниилу, Андрею сложно играть против Зверева, Хачанов находился не в лучшей форме до старта турнира, ему было тяжело. Нельзя сказать, что результат закономерный, но нужно понимать, что дойти до второй недели, до четвертьфинала непросто.

Если акцентировать на конкретных матчах, то Медведев слишком уходил в оборону, старался играть на удержание, на стабильности. Вавринка его за это наказывал, потому что нужно было где-то обострять игру, сыграть агрессивнее. Но Медведев слишком ушёл в оборонительный теннис и из-за этого уступил, а Стэн рисковал, атаковал, и это принесло ему успех.

Хачанову немного не повезло в игре с Кирьосом. Рублёв для себя на самом деле качественный турнир провёл. Не лучшим образом у него складываются матчи против Зверева, но думаю, что рано или поздно Андрей добьётся победы. Пока слишком рано, и так хороший турнир для себя провёл Рублёв. Не всё сразу", — приводит слова Чакветадзе Eurosport.