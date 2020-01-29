Халеп обыграла Контавейт и может встретиться с Павлюченковой в полуфинале Australian Open

28-летняя румынка Симона Халеп, занимающая третье место в рейтинге WTA, вышла в полуфинал турнира Australian Open 2020 в Мельбурне (Австралия), разгромив представительницу Эстонии Аннет Контавейт (31-е место рейтинга WTA) в двух сетах со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 53 минуты.

Симона пять раз подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов.



В полуфинале Australian Open румынка встретится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия).



Australian Open 2020 проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.