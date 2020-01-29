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Халеп обыграла Контавейт и может встретиться с Павлюченковой в полуфинале Australian Open

Халеп обыграла Контавейт и может встретиться с Павлюченковой в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

28-летняя румынка Симона Халеп, занимающая третье место в рейтинге WTA, вышла в полуфинал турнира Australian Open 2020 в Мельбурне (Австралия), разгромив представительницу Эстонии Аннет Контавейт (31-е место рейтинга WTA) в двух сетах со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 53 минуты.

Симона пять раз подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Australian Open румынка встретится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия).

Australian Open 2020 проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

Australian Open (ж). 1/4 финала
29 января 2020, среда. 03:00 МСК
Анетт Контавейт
31
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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