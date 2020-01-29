Халеп обыграла Контавейт и может встретиться с Павлюченковой в полуфинале Australian Open

28-летняя румынка Симона Халеп, занимающая третье место в рейтинге WTA, вышла в полуфинал турнира Australian Open 2020 в Мельбурне (Австралия), разгромив представительницу Эстонии Аннет Контавейт (31-е место рейтинга WTA) в двух сетах со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 53 минуты.
Симона пять раз подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале Australian Open румынка встретится с победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия).
Australian Open 2020 проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.
- 29 января 2020
-
04:12
-
00:49
-
00:49
-
00:00
- 28 января 2020
-
23:59
-
23:48
-
23:40
-
22:19
-
20:57
-
20:50
-
20:20
-
20:10
-
19:33
-
18:48
-
18:38
-
17:40
-
17:32
-
16:48
-
16:36
-
16:36
-
16:16
-
16:09
-
16:01
-
15:26
-
15:04
-
15:00
-
14:39
-
13:44
-
13:15
-
12:19
-
12:16
-
12:07
-
11:56
-
11:51
-
11:47