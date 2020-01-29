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Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Тим в 1/4 финала Australian Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Тим в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Сегодня, 29 января, пройдёт четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде, в котором сыграют первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и представитель Австрии Доминик Тим, посеянный под пятым номером. Начало поединка запланировано на 11:30 мск.

В последних десяти встречах Надаль побеждал семь раз, Тим — трижды.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Тим в 1/4 финала Australian Open.

Победитель этого матча за выход в финал поспорит с немцем Александром Зверевым, который ранее нанёс поражение Стэну Вавринке из Швейцарии.

Australian Open 2020 завершится 2 февраля. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

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