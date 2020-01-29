Надаль за 4 часа 10 минут проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Австрии Доминику Тиму (5) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 10 минут.
Первая ракетка мира 11 раз подал навылет, активно выиграл 49 очков и совершил 33 невынужденные ошибки. На счету австрийца 14 эйсов, 65 виннеров и 49 неточностей. Доминик впервые сыграет в полуфинале Australian Open.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Тим поспорит с немцем Александром Зверевым, получившим седьмой номер посева.
Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.
- 29 января 2020
-
16:05
-
15:57
-
15:11
-
14:53
-
13:53
-
13:23
-
12:15
-
11:57
-
11:35
-
11:17
-
11:11
-
10:58
-
10:51
-
09:50
-
09:43
-
09:29
-
09:23
-
09:06
-
08:50
-
08:29
-
08:26
-
06:16
-
04:12
-
00:49
-
00:49
-
00:00
- 28 января 2020
-
23:59
-
23:48
-
23:40
-
22:19
-
20:57
-
20:50
-
20:20
-
20:10
-
19:33