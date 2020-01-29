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Надаль за 4 часа 10 минут проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open

Надаль за 4 часа 10 минут проиграл Тиму в четверть
Надаль за 4 часа 10 минут проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, не сумел выйти в полуфинал, проиграв представителю Австрии Доминику Тиму (5) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа 10 минут.

Первая ракетка мира 11 раз подал навылет, активно выиграл 49 очков и совершил 33 невынужденные ошибки. На счету австрийца 14 эйсов, 65 виннеров и 49 неточностей. Доминик впервые сыграет в полуфинале Australian Open.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Тим поспорит с немцем Александром Зверевым, получившим седьмой номер посева.

Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

Australian Open (м). 1/4 финала
29 января 2020, среда. 11:30 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		6 4 6 6 6  
7 7 		7 7 4 7 8  
             
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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