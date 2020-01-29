Надаль: Тим слишком часто ставил меня в неудобное положение

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился эмоциями от поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. В четырёх сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму — 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8).
«У меня был большой шанс при счёте 5:3 в первой партии. Думаю, что тогда мне нужно было делать точку и матч сложился бы иначе. Тем не менее не вышло, и этот момент стал фактически ключевым во всей игре.
Доминик грамотно атаковал, слишком часто ставя меня в неудобное положение. На тай-брейке я сыграл откровенно плохо.
В целом Доминик играет очень здорово. Энергия, агрессия, смелость — у него есть всё. Мне нравится его отношение к делу, и я желаю ему всего наилучшего в оставшихся матчах турнира», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.
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