Федерер: понятия не имею, сыграю ли на Australian Open в следующем году

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер после поражения в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем признался, что не знает, выступит ли в Мельбурне в следующем году.
«Понятия не имею, сыграю ли в следующем году. То же самое было в прошлом году. Никогда не знаешь, что случится в будущем. Особенно в моём возрасте, не знаю.
Я уверен в себе, доволен самочувствием. Я провёл отличный тренировочный блок. У меня нет планов завершить карьеру. Посмотрим, как пройдёт сезон, как всё будет в семье. От этого и буду отталкиваться. Конечно, я надеюсь вернуться", — приводит слова Федерера Daily Express.
Джокович победил Федерера со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. В финале серб сыграет либо с австрийцем Домиником Тимом, либо с немцем Александром Зверевым.
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