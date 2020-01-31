«Прости, мам». Павлюченкова призналась, что тратила больше 200 тыс. руб. за раз на шопинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграла в игру «Никогда не...». Она ответила на вопросы о цвете волос, тратах во время шопинга и боязни высоты.



«Я никогда не красила волосы… Неправда. Красила. В розовый. Если честно, во все цвета: и в чёрный, и в белый. Но розовый — мой любимый. На самом деле это у меня по настроению. Сейчас я три года хожу в одном цвете. Думаю, что это рекорд.



Я никогда не влюблялась в парня подруги… Никогда. Я вообще не влюбчивая, а тем более в парня подруги.



Я никогда не тратила больше 200 тысяч рублей за раз во время шопинга… За раз да. Тратила. Прости, мам. Но я уже взрослая. Могу.



Я никогда не боялась высоты… Неправда. Я очень боюсь высоты. Недавно попыталась перебороть себя, забралась на крышу стадиона. Но это был большой стресс. Я просто не могла прийти в себя. Очень боюсь высоты», — призналась Павлюченкова в эфире Eurosport.



Напомним, 28-летняя уроженка Самары пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе — 5:7, 3:6.