Халеп — о поражении в полуфинале Australian Open: мне до сих пор больно

Румынская теннисистка Симона Халеп спустя сутки после поражения в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии призналась, что по-прежнему испытывает огромное разочарование от результата.
Халеп уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 6:7 (8:10), 5:7 и не смогла выйти в финала первого в 2020 году турнира «Большого шлема».
«Мне было очень больно. И до сих пор больно. Но если я чему и научилась по ходу карьеры, так это тому, что уроки от тяжёлых поражений могут стать причиной самых больших побед. Так что я приму этот результат и постараюсь сделать выводы. Спасибо этой прекрасной стране, увидимся в следующем году», – написала Халеп на своей странице в «Твиттере».
В финале Australian Open — 2020 Мугуруса встретится с американкой Софьей Кенин. Матч состоится 1 февраля.
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