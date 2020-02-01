Кенин выиграла Australian Open, обыграв по ходу турнира лишь одну сеяную теннисистку
Американская теннисистка Софья Кенин победила на Открытом чемпионате Австралии, выиграв в ходе турнира лишь у одной сеяной соперницы — ею стала первая ракетка мира Эшли Барти, с которой американка встретилась в полуфинале (7:6 (8:6), 7:5).
В решающем матче 21-летняя американка, являющаяся уроженкой Москвы, переиграла Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2.
Другими побеждёнными соперницами Софьи стали: Мартина Тревизан (Италия, 154-я ракетка мира), Энн Ли (США, 142), Чжан Шуай (Китай, 35), Кори Гауфф (США, 67) и Онс Жабер (Тунис, 78).
Предыдущей победительницей Australian Open была японка Наоми Осака, которая в прошлогоднем финале переиграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.
Уроженка Москвы Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open
Читайте также
- 1 февраля 2020
-
15:18
-
14:53
-
14:25
-
14:19
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
13:49
-
13:24
-
12:58
-
11:44
-
11:11
-
10:52
-
10:34
-
09:42
-
09:17
- 31 января 2020
-
20:45
-
20:05
-
18:14
-
17:45
-
16:21
-
16:13
-
16:01
-
15:50
-
15:29
-
15:14
-
14:04
-
13:31
-
13:21
-
12:52
-
11:09
-
10:38
-
10:37
-
10:10
-
09:43
Партнерский контент