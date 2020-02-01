Кенин выиграла Australian Open, обыграв по ходу турнира лишь одну сеяную теннисистку

Американская теннисистка Софья Кенин победила на Открытом чемпионате Австралии, выиграв в ходе турнира лишь у одной сеяной соперницы — ею стала первая ракетка мира Эшли Барти, с которой американка встретилась в полуфинале (7:6 (8:6), 7:5).



В решающем матче 21-летняя американка, являющаяся уроженкой Москвы, переиграла Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2.



Другими побеждёнными соперницами Софьи стали: Мартина Тревизан (Италия, 154-я ракетка мира), Энн Ли (США, 142), Чжан Шуай (Китай, 35), Кори Гауфф (США, 67) и Онс Жабер (Тунис, 78).



Предыдущей победительницей Australian Open была японка Наоми Осака, которая в прошлогоднем финале переиграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Уроженка Москвы Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open