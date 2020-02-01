Кенин поблагодарила Клейстерс, предсказавшую в 2005 году Софье успешную карьеру

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2020 американка Софья Кенин на итоговой пресс-конференции поблагодарила бельгийскую теннисистку Ким Клейстерс, которая в 2005 году предсказала ей успешную спортивную карьеру.



Накануне финального матча пресс-служба WTA опубликовала видео 2005 года, в котором Ким на турнире в Майами представляет совсем юную Софью американцу Энди Роддику.



«Это Соня, и она будет отличной теннисисткой», — сказала Клейстерс.



Выступая перед журналистами, Кенин поблагодарила бельгийку за этот момент.



«Спасибо Ким за тот день, за то, что она смогла уделить мне время в ходе турнира, сказала великолепные напутственные слова, показала мне всё вокруг. Это потрясающее событие для меня. Надеюсь, я смогу сделать в будущем для кого-то что-то подобное, ведь я понимаю, как это важно», — отметила Кенин.

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