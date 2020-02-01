Кенин поблагодарила Клейстерс, предсказавшую в 2005 году Софье успешную карьеру

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2020 американка Софья Кенин на итоговой пресс-конференции поблагодарила бельгийскую теннисистку Ким Клейстерс, которая в 2005 году предсказала ей успешную спортивную карьеру.
Накануне финального матча пресс-служба WTA опубликовала видео 2005 года, в котором Ким на турнире в Майами представляет совсем юную Софью американцу Энди Роддику.
«Это Соня, и она будет отличной теннисисткой», — сказала Клейстерс.
Выступая перед журналистами, Кенин поблагодарила бельгийку за этот момент.
«Спасибо Ким за тот день, за то, что она смогла уделить мне время в ходе турнира, сказала великолепные напутственные слова, показала мне всё вокруг. Это потрясающее событие для меня. Надеюсь, я смогу сделать в будущем для кого-то что-то подобное, ведь я понимаю, как это важно», — отметила Кенин.
- 1 февраля 2020
-
23:58
-
22:35
-
19:08
-
19:02
-
18:44
-
16:58
-
16:43
-
16:10
-
15:40
-
15:18
-
14:53
-
14:25
-
14:19
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
13:49
-
13:24
-
12:58
-
11:44
-
11:11
-
10:52
-
10:34
-
09:42
-
09:17
- 31 января 2020
-
20:45
-
20:05
-
18:14
-
17:45
-
16:21
-
16:13
-
16:01
-
15:50
-
15:29
-
15:14