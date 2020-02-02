Американец Рам и британец Солсбери — победители Australian Open в парном разряде

На Открытом чемпионате Австралии завершился финальный матч в мужском парном разряде. Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери обыграли хозяев кортов Люка Савилла и
Макса Пёрселла со счётом 6:4, 6:2 и завоевали первый в 2020 году титул «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Рам и Солсбери, посеянные на турнире под 11-м номером, в ходе матча на двоих выполнили 4 эйса. При этом они не допустили ни одной двойной ошибки. Американо-британский дуэт смог реализовать 3 брейк-пойнта из 12. Их соперники 3 раза подали навылет и совершили 4 двойные ошибки. За всю встречу у Савилла и Пёрселла не было ни одного шанса зять гейм на чужой подаче.
Напомним, сегодня, 2 февраля, в Мельбурне пройдёт финал в мужском одиночном разряде. За титул поборются действующий победитель турнира серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, и австриец Доминик Тим (5). Начало поединка запланировано на 11:30 мск.
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