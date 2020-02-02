«Сегодня ты сделал себя знаменитым». Джокович отреагировал на решения судьи в финале AO

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с австрийцем Домиником Тимом выразил недовольство действиями судьи на вышке.



В концовке второго сета Новак, проходя мимо арбитра, похлопал того по кроссовке и сказал: «Сегодня ты сделал себя знаменитым. Молодец, парень». Главный судья дважды наказывал серба за превышение отведенного на подачу времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open 2020 Джокович — Тим.



Напомним, в полуфиналах Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера (3) со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3, а Тим победил представителя Германии Александра Зверева (7) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

По личным встречам впереди Джокович — 6-4. Последний раз теннисисты встречались на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2019. Тим одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).