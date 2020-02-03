Федерер рассказал об ожиданиях от матча с Надалем в ЮАР
Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от выставочного матча с испанцем Рафаэлем Надалем в Кейптауне (ЮАР). Игра состоится 7 февраля. Мать 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Линетт Федерер является уроженкой ЮАР.
«Я не знаю, почему так долго не приезжал в ЮАР. Я говорил себе: я 20 лет выступаю в туре и за это время ни разу не играл в ЮАР, это просто невозможно. Если бы этого не случилось, я бы не смог спокойно жить.
Но так бывает. Жизнь в туре иногда складывается так. Я рад, что теперь наконец всё случится. Надеюсь, я буду хорошо готов к игре. Рафа тоже очень хочет этой встречи. Мои родители рады и горды, что это случится. Я уверен, что это будет особенное событие для меня", — приводит слова Федерера AP.
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