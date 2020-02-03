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Хачанов: я бы хотел первым из нынешнего поколения молодых теннисистов выиграть ТБШ

Хачанов: я бы хотел первым из нынешнего поколения молодых теннисистов выиграть ТБШ
Теннис / ATP 0

Третья ракетка России Карен Хачанов оценил потенциал нынешнего молодого поколения игроков.

«Вопрос в том, когда молодые ребята смогут подвинуть легенд с вершины. Я не могу сказать, когда это произойдёт. Я бы хотел первым из нынешнего поколения молодых теннисистов выиграть турнир „Большого шлема“. Все ребята из молодого поколения выступают на отличном уровне, я очень их уважаю. Мы играем примерно на одном уровне, и трудно сказать, кто выстрелит первым.

Зверев, Медведев, Циципас, Рублёв, Шаповалов. Наша шестёрка может доминировать в ближайшем будущем или хотя бы находиться в топ-группе. Но я не могу сказать, кто станет номером один, два, три… Чувствую, что я не так далеко от вершины. Всё зависит от настроя, веры в себя. Верю, что смогу вскоре выйти на топ-уровень», — цитирует Хачанова Gulf News.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Хачанов дошёл до третьего круга, где проиграл хозяину кортов Нику Кирьосу.

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