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Джокович стал первой ракеткой мира, Медведев опустился на пятую строчку

Джокович стал первой ракеткой мира, Медведев опустился на пятую строчку
Теннис / Australian Open 2020 0

В обновлённом рейтинге ATP от 3 февраля чемпион Australian Open-2020 серб Новак Джокович поднялся на первую строчку. Россиянин Даниил Медведев опустился на пятую позицию, его соотечественник Андрей Рублёв впервые в карьере поднялся на 15-ю.

Финалист Australian Open австриец Доминик Тим стал четвёртой ракеткой мира, француз Гаэль Монфис — девятой, бельгиец Давид Гоффен — 10-й.

Рейтинг ATP. 3 февраля
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2905.
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2700.
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

15 (16). Андрей Рублёв (Россия) — 2174.
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995.

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