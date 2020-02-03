Джокович стал первой ракеткой мира, Медведев опустился на пятую строчку

В обновлённом рейтинге ATP от 3 февраля чемпион Australian Open-2020 серб Новак Джокович поднялся на первую строчку. Россиянин Даниил Медведев опустился на пятую позицию, его соотечественник Андрей Рублёв впервые в карьере поднялся на 15-ю.
Финалист Australian Open австриец Доминик Тим стал четвёртой ракеткой мира, француз Гаэль Монфис — девятой, бельгиец Давид Гоффен — 10-й.
Рейтинг ATP. 3 февраля
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2905.
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2700.
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
…
15 (16). Андрей Рублёв (Россия) — 2174.
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995.
- 3 февраля 2020
-
08:35
-
08:28
-
08:24
-
08:18
- 2 февраля 2020
-
23:55
-
20:33
-
19:57
-
19:31
-
18:50
-
18:11
-
16:58
-
16:55
-
16:38
-
16:34
-
16:31
-
16:13
-
15:56
-
15:47
-
14:22
-
11:58
-
11:12
-
11:05
-
10:58
-
10:41
-
10:32
-
10:01
-
09:46
-
09:34
-
08:51
-
08:00
- 1 февраля 2020
-
23:58
-
22:35
-
19:08
-
19:02
-
18:44