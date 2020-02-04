Утверждёны актёры фильма про сестёр Уильямс. Винус сыграет звезда оскароносных картин

Утверждён актёрский состав фильма «Король Ричард», история которого развернётся вокруг семьи американских теннисисток Серены и Винус Уильямс.
Как сообщается на портале IMDB, в роли Винус сыграет 13-летняя Санийя Сидни, известная по оскароносному фильму «Награды» (2016) и трижды номинировавшемуся на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Скрытые фигуры» (2016). Также девушка играла в известном телесериале «Американская история ужасов».
Серену Уильямс сыграет Дэми Синглтон, известная по сериалу «Крёстный отец Гарлема». В роли отца и первого тренера теннисисток Ричарда Уильямса предстанет известный голливудский актёр Уилл Смит. Он же станет и сопродюсером фильма.
Мировая премьера фильма ожидается 25 ноября 2020 года. Днём позже фильм могут увидеть зрители
российский кинотеатров.
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