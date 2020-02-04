Четвёртая ракетка России Донской проиграл белорусу Ивашко на турнире в Пуне
Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг турнира в Пуне (Индия). На старте соревнований он проиграл представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Четвёртая ракетка России 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 610 тыс. Ивашко поспорит с итальянцем Стефано Травальей, посеянный под третьим номером.
Действующим победителем турнира в Пуне является южноафриканец Кевин Андерсон. В прошлогоднем финале он одолел хорвата Иво Карловича со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).
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