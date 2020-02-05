Павлюченкова объяснила отказ от участия в матче Кубка Федерации

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала решение не сыграть в матче с Румынией в Кубке Федерации, а также пропустить турнир в Санкт-Петербурге. Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии состоится 7-8 февраля в Клуж-Напоке (Румыния). Соревнования в Санкт-Петербурге пройдут с 10 по 16 февраля.
«Как вы знаете, у нас просто безумный график. С января по ноябрь турниров очень много, нужно было расставить приоритеты, чем-то жертвовать. Посоветовались с тренером и решили. По поводу пропуска турнира в Санкт-Петербурге: в России у нас второй такой крупный турнир, замечательная организация. Но, к сожалению, он пришёлся на тот момент, когда я прилетела из Австралии. Когда возвращаешься с этого континента, проходит акклиматизация. Кубок Федерации тоже очень эмоциональный турнир, пришлось пожертвовать», — цитирует Павлюченкову сайт «Матч ТВ».
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Павлюченкова дошла до четвертьфинала.
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