Александрова: возможно, сейчас идеальное время для дебюта на Кубке Федерации

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от своего дебюта на Кубке Федерации в матче с командой Румынии. Спортсменка 7 февраля проведёт встречу с Еленой-Габриэлой Русе.
«Мне кажется особенным представлять свою страну. Вы испытываете неповторимые эмоции, которых нельзя получить ни на одном другом турнире. Я не уверен, когда должно было наступить идеальное время дебюта. Возможно, именно сейчас. У меня было отличное начало сезона. Хотя, полагаю, что могу играть намного лучше», — приводит слова Александровой сайт Кубка Федерации.
7 февраля в матче Румыния – Россия также сыграют Ана Богдан и Вероника Кудерметова.
Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008). Семь раз спортсменки играли в финале турнира.
25-летняя Александрова в январе завоевала первый в карьере титул на соревнованиях WTA в одиночном разряде (Шэньчжэнь). В финале уроженка Челябинска обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 6:2, 6:4.
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