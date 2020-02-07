Тарпищев: российским теннисисткам в матче с Румынией важно выдержать пресс трибун

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что в матче Кубка Федерации с Румыний, который пройдет в Клуж-Напоке, спортсменкам национальной команды будет крайне важно справиться с давлением гостевых трибун.
«Я считаю, что в данном варианте мы имеем приличные шансы для того, чтобы выиграть. Условия здесь идеальные: гостиница, питание – все на высшем уровне. Единственное, что может быть – это пресс болельщиков. Важно выдержать пресс трибун, их ауру», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».
7 февраля, первыми на корт выйдут Елена-Габриэла Русе и Екатерина Александрова. Затем сыграют Ана Богдан и Вероника Кудерметова.
8 февраля Ана Богдан встретится с Екатериной Александровой, а Елена-Габриэла Русе — с Вероникой Кудерметовой.
На парную встречу заявлены Ирина Бара/Иоана Ралука Олару и Анна Калинская/Анна Блинкова. В первый игровой день матчи начнутся в 17:00 мск, во второй — в 15:00.
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