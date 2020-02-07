Сборная Беларуси сравняла счёт в матче Кубка Федерации с Нидерландами
Первый игровой день квалификации Кубка Федерации сборные команды Беларуси и Нидерландов завершили со счётом 1:1.
В первом матче 8-я ракетка мира Кики Бертенс встречалась с белоруской Александрой Саснович. Встреча завершилась победой Бертенс со счётом 6:7, 6:2, 6:1. Во втором матче белорусской теннисистке Арине Соболенко, занимающей 13-ю строчку в рейтинге WTA, в двух сетах со счётом 6:2, 6:3 удалось обыграть представительницу Нидерландов Аранчу Рус (77).
Национальные команды Беларуси и Нидерландов проведут ещё три матча квалификации турнира. Арина Соболенко встретится с Кики Бертенс, Александра Саснович – с Аранчей Рус. В третьем матче Ольга Говорцова и Лидия Морозова сыграют с парой Лесли Керкхове и Деми Схурс.
Кубок Федерации. Мировая группа. Квалификация
07 февраля 2020, пятница. 16:05 МСК
Кики Бертенс
К. Бертенс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
Александра Саснович
А. Саснович
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