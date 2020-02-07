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Сборная Беларуси сравняла счёт в матче Кубка Федерации с Нидерландами

Сборная Беларуси сравняла счёт в матче Кубка Федерации с Нидерландами
Теннис / Кубок Федерации 0

Первый игровой день квалификации Кубка Федерации сборные команды Беларуси и Нидерландов завершили со счётом 1:1.

В первом матче 8-я ракетка мира Кики Бертенс встречалась с белоруской Александрой Саснович. Встреча завершилась победой Бертенс со счётом 6:7, 6:2, 6:1. Во втором матче белорусской теннисистке Арине Соболенко, занимающей 13-ю строчку в рейтинге WTA, в двух сетах со счётом 6:2, 6:3 удалось обыграть представительницу Нидерландов Аранчу Рус (77).

Национальные команды Беларуси и Нидерландов проведут ещё три матча квалификации турнира. Арина Соболенко встретится с Кики Бертенс, Александра Саснович – с Аранчей Рус. В третьем матче Ольга Говорцова и Лидия Морозова сыграют с парой Лесли Керкхове и Деми Схурс.

Кубок Федерации. Мировая группа. Квалификация
07 февраля 2020, пятница. 16:05 МСК
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		2 1
         
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Кубок Федерации. Мировая группа. Квалификация
07 февраля 2020, пятница. 18:30 МСК
Аранча Рус
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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