Сборная Беларуси сравняла счёт в матче Кубка Федерации с Нидерландами

Первый игровой день квалификации Кубка Федерации сборные команды Беларуси и Нидерландов завершили со счётом 1:1.

В первом матче 8-я ракетка мира Кики Бертенс встречалась с белоруской Александрой Саснович. Встреча завершилась победой Бертенс со счётом 6:7, 6:2, 6:1. Во втором матче белорусской теннисистке Арине Соболенко, занимающей 13-ю строчку в рейтинге WTA, в двух сетах со счётом 6:2, 6:3 удалось обыграть представительницу Нидерландов Аранчу Рус (77).

Национальные команды Беларуси и Нидерландов проведут ещё три матча квалификации турнира. Арина Соболенко встретится с Кики Бертенс, Александра Саснович – с Аранчей Рус. В третьем матче Ольга Говорцова и Лидия Морозова сыграют с парой Лесли Керкхове и Деми Схурс.