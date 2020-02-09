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Белорус Герасимов проиграл в финале турнира в Пуне

Белорус Герасимов проиграл в финале турнира в Пуне
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел одержать победу в финале турнира категории ATP 250 в Пуне (Индия). В финальном матче он уступил представителю Чехии Иржи Веселы, занимающему 107-ю строчку в рейтинге ATP, со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут.

На счету Герасимова 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 2. Веселы 26 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов.

Для Веселы победа стала второй на турнирах ATP. Ранее чех выигрывал турнир в Окленде в 2015 году.

На сегодня Герасимов занимает 90-ю строчку в рейтинге ATP. Благодаря успешному выступлению на турнире после обновления рейтинга белорус поднимется как минимум на 19 позиций и установит свой личный рекорд — займёт 71-ю строчку.

Пуна. Финал
09 февраля 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Егор Герасимов
90
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		7 3
7 7 		5 6
         
Иржи Веселы
107
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
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