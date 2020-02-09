Белорус Герасимов проиграл в финале турнира в Пуне

Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел одержать победу в финале турнира категории ATP 250 в Пуне (Индия). В финальном матче он уступил представителю Чехии Иржи Веселы, занимающему 107-ю строчку в рейтинге ATP, со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут.
На счету Герасимова 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнтов из 2. Веселы 26 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов.
Для Веселы победа стала второй на турнирах ATP. Ранее чех выигрывал турнир в Окленде в 2015 году.
На сегодня Герасимов занимает 90-ю строчку в рейтинге ATP. Благодаря успешному выступлению на турнире после обновления рейтинга белорус поднимется как минимум на 19 позиций и установит свой личный рекорд — займёт 71-ю строчку.
- 9 февраля 2020
-
17:57
-
16:20
-
14:54
-
12:04
-
11:50
-
10:57
-
10:42
-
10:42
-
10:03
-
09:47
- 8 февраля 2020
-
23:31
-
22:45
-
22:14
-
21:37
-
21:17
-
20:13
-
19:36
-
19:04
-
18:00
-
17:36
-
15:00
-
14:55
-
14:17
-
13:55
-
13:05
-
10:14
-
10:11
-
09:15
-
00:41
-
00:19
- 7 февраля 2020
-
23:33
-
23:09
-
22:43
-
21:04
-
19:16