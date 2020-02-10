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В Австралии выйдет мюзикл «Побеждая Роджера Федерера»

В Австралии выйдет мюзикл «Побеждая Роджера Федерера»
Теннис / ATP 0

В конце февраля в Австралии состоится премьера мюзикла «Побеждая Роджера Федерера», сообщает Tennis 365. Постановку описывают как «смелую, провокационную чёрную комедию в двух частях».

«Побеждая Роджера Федерера» — это история белой гетеросексуальной пары, которая падает на дно, хотя стремится к вершине. Постановка содержит нецензурную лексику, взрослые темы и много песен. Ни один Роджер Федерер при создании мюзикла не пострадал", — говорится в описании.

По словам режиссёра Джейн Икин, её привлекла «дерзость материала»: «Он держит зеркало перед обществом, которое так голодно до успеха, что готово сожрать себя в попытке достичь цели».

При этом не сообщается, какое отношение к мюзиклу имеет 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Федерер.

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