В семье Курниковой и Иглесиаса родился третий ребёнок

Российская теннисистка Анна Курникова и популярный испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.

Информацию подтвердил брат артиста, Хулио Иглесиас-младший, в интервью чилийской радиостанции ADN.

Пол ребёнка пока неизвестен, сообщает Daily Mail. Курникова и Иглесиас пока воздерживаются от комментариев.

У 38-летней Курниковой и Иглесиаса уже есть двое детей — дочь Люси и сын Николас. В декабре 2019 года малышам исполнилось два года.

Курникова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Кроме того, Анна — самая юная участница Олимпийских игр в истории России среди представителей всех видов спорта. На Олимпиаде 1996 года в Атланте теннисистка дебютировала в возрасте 15 лет и 47 дней. В 2003 году Курникова завершила профессиональную карьеру.