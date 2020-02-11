Рублёв за 55 минут обыграл Басилашвили на старте турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды). В первом круге соревнований он за 57 минут обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:3.

Рублёв, посеянный на турнире в Роттердаме под седьмым номером, 6 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Басилашвили 3 эйса, 7 двойных ошибок. Шансов выиграть гейм на подаче соперника у грузинского теннисиста не было.



За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом, который на старте турнира обыграл француза Грегуара Баррера со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.



Ранее во второй круг турнира вышел ещё один россиянин – Карен Хачанов. В первом раунде он обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:3.