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Рублёв за 55 минут обыграл Басилашвили на старте турнира в Роттердаме

Рублёв за 55 минут обыграл Басилашвили на старте турнира в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды). В первом круге соревнований он за 57 минут обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:3.

Рублёв, посеянный на турнире в Роттердаме под седьмым номером, 6 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Басилашвили 3 эйса, 7 двойных ошибок. Шансов выиграть гейм на подаче соперника у грузинского теннисиста не было.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом, который на старте турнира обыграл француза Грегуара Баррера со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Ранее во второй круг турнира вышел ещё один россиянин – Карен Хачанов. В первом раунде он обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:3.

Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2020, вторник. 17:10 МСК
Николоз Басилашвили
28
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2020, вторник. 14:00 МСК
Александр Бублик
56
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 6
3 		7 7 4
         
Грегуар Баррер
90
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
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