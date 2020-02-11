Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Касаткину

Российская теннисистка Екатерина Александрова со счётом 6:4, 3:6, 6:4 обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.



Касаткина уступала в третьем сете со счётом 2:5, но смогла вернуться в игру, подарив зрителям напряжённую концовку. На счету Александровой 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Дарья всего 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.



На следующей стадии соревнований Александрова 13 февраля встретится с прошлогодней финалисткой турнира – хорваткой Донной Векич, которая в матче первого круга обыграла американку Кристи Эрим Анн со счётом 6:4, 6:1.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В прошлогоднем финале она переиграла Векич — 7:6 (7:2), 6:4.