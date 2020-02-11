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Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Касаткину

Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Касаткину
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова со счётом 6:4, 3:6, 6:4 обыграла соотечественницу Дарью Касаткину в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

Касаткина уступала в третьем сете со счётом 2:5, но смогла вернуться в игру, подарив зрителям напряжённую концовку. На счету Александровой 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Дарья всего 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

На следующей стадии соревнований Александрова 13 февраля встретится с прошлогодней финалисткой турнира – хорваткой Донной Векич, которая в матче первого круга обыграла американку Кристи Эрим Анн со счётом 6:4, 6:1.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Нидерландов Кики Бертенс. В прошлогоднем финале она переиграла Векич — 7:6 (7:2), 6:4.

Санкт-Петербург. 1-й круг
11 февраля 2020, вторник. 20:50 МСК
Дарья Касаткина
71
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 6
         
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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