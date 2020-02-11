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Александрова — о победе над Касаткиной: первые матчи всегда даются тяжело

Александрова — о победе над Касаткиной: первые матчи всегда даются тяжело
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Она обыграла соотечественницу, Дарью Касаткину, со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

«Первые матчи всегда тяжело даются, не важно, с кем играешь. Считаю, Даша сегодня играла хорошо, тем более что её теннис для меня не совсем удобный. Если честно, мне просто повезло в конце, рада, что это закончилось.

Надеюсь, успею восстановиться до следующего матча. Это будет непросто, но постараюсь сделать всё, что в моих силах», — цитирует Александрову официальный сайт турнира.

На следующей стадии соревнований Александрова 13 февраля встретится с прошлогодней финалисткой турнира – хорваткой Донной Векич.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Александрова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Касаткину
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