Александрова — о победе над Касаткиной: первые матчи всегда даются тяжело

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Она обыграла соотечественницу, Дарью Касаткину, со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

«Первые матчи всегда тяжело даются, не важно, с кем играешь. Считаю, Даша сегодня играла хорошо, тем более что её теннис для меня не совсем удобный. Если честно, мне просто повезло в конце, рада, что это закончилось.

Надеюсь, успею восстановиться до следующего матча. Это будет непросто, но постараюсь сделать всё, что в моих силах», — цитирует Александрову официальный сайт турнира.

На следующей стадии соревнований Александрова 13 февраля встретится с прошлогодней финалисткой турнира – хорваткой Донной Векич.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Нидерландов Кики Бертенс.