Александрова — о победе над Касаткиной: первые матчи всегда даются тяжело

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. Она обыграла соотечественницу, Дарью Касаткину, со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
«Первые матчи всегда тяжело даются, не важно, с кем играешь. Считаю, Даша сегодня играла хорошо, тем более что её теннис для меня не совсем удобный. Если честно, мне просто повезло в конце, рада, что это закончилось.
Надеюсь, успею восстановиться до следующего матча. Это будет непросто, но постараюсь сделать всё, что в моих силах», — цитирует Александрову официальный сайт турнира.
На следующей стадии соревнований Александрова 13 февраля встретится с прошлогодней финалисткой турнира – хорваткой Донной Векич.
Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является представительница Нидерландов Кики Бертенс.
- 11 февраля 2020
-
23:54
-
23:32
-
22:58
-
22:53
-
22:13
-
21:28
-
20:36
-
20:28
-
20:20
-
18:59
-
18:07
-
17:49
-
17:26
-
16:52
-
16:07
-
15:13
-
14:41
-
13:42
-
13:25
-
13:00
-
12:41
-
11:27
-
10:39
-
10:07
-
10:02
-
09:29
-
08:39
-
00:17
- 10 февраля 2020
-
23:25
-
23:08
-
22:45
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
19:52