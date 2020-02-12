Хачанов отреагировал на победу над Фоньини в Роттердаме
Российский теннисист Карен Хачанов после выхода во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды) опубликовал пост в своём «инстаграме».
«Хорошее начало», — написал Хачанов.
В стартовом раунде третья ракетка России обыграл представителя Италии Фабио Фоньини, посеянного под пятым номером, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Хачанов поспорит с британцем Даниэлем Эвансом.
В основной сетке турнира в Роттердаме также выступают россияне Даниил Медведев (1) и Андрей Рублёв (7). Первым соперником Медведева будет канадец Вашек Поспишил. Рублёв в первом круге победил грузина Николоза Басилашвили — 6:2, 6:3.
Хачанов победил Фоньини на старте турнира в Роттердаме
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