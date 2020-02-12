Потапова не удивлена своему выходу в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала свой выход в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy. В двух сетах она обыграла австралийку Айлу Томлянович — 7:6 (7:2), 6:3.



«Трудная победа в первом сете помогла сегодня выиграть матч. Плюс вчера соперница сыграла трёхсетовый матч (с Маркетой Вондроушовой. — Прим. «Чемпионата»), была уставшей. Поэтому я знала, что вчерашний её матч даст о себе знать. При счете 2:2 во второй партии я использовала свой шанс и в итоге победила.



Я рада, но я работала ради этого. Не скажу, что я удивлена выходом в четвертьфинал. Я нахожусь в оптимальной форме по игре, продолжаю борьбу, преодолев квалификацию», — цитирует Потапову официальный сайт соревнований.



Следующей соперницей Анастасии станет победительница матча Вероника Кудерметова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды).



«С кем бы ни предстояло сыграть матч, он будет не из легких. Буду готовиться как психологически, так и физически. Редко, когда на турнире есть день отдыха. Все уже привыкли к тому, что играть нужно каждый день», — сказала россиянка.