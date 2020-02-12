Потапова: Серена не будет играть вечно. Возможно, она завершит карьеру уже в 2020 году

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала неудачный для себя жребий на Открытом чемпионате Австралии—2020. Уже в первом раунде ей пришлось сыграть с американкой Сереной Уильямс, которой она уступила со счётом 0:6, 3:6.
«Все спрашивали меня, неприятно ли было попасть на Серену уже в первом круге, разозлилась ли я такому жребию. Не понимала смысла таких вопросов, ведь с самого первого дня, когда я взяла ракетку в руки, я мечтала о таком матче.
Кто-то считает, что матч с одной из лучших теннисисток мира может разочаровать? Не понимаю таких людей. Если ты хочешь стать лучшей, ты должен побеждать лучших или по крайней мере извлекать уроки из матчей с ними.
Возможно, я бы хотела сыграть с Сереной на более поздней стадии турнира, но давайте будем откровенны — она не будет играть вечно. Кто знает, что случится в 2020 году. Возможно, она выиграет следующий мэйджор и завершит карьеру.
Для меня Серена является лучшей спортсменкой всех времён, нет никого лучше неё. Счастлива, что мне выпал шанс сыграть с ней на таком большом стадионе. Я получила столь ценный урок в юном возрасте — не каждый может этим похвастать. Возможно, мы сыграем снова и мне будет что показать с учётом предыдущей встречи», — цитирует Потапову официальный сайт WTA.
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