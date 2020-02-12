Поражение Кузнецовой и триумф Потаповой. Лучшие фото с St. Petersburg Ladies Trophy

12 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» состоялись очередные матчи турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В первой встрече российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира St. Petersburg Ladies Trophy через квалификацию, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.



Анастасия, занимающая 101-ю строчку в рейтинге WTA, дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету 57-й ракетки мира 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге Потапова поспорит либо с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, либо с нидерландкой Кики Бертенс, посеянной под вторым номером.



В другом матче дня российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться во второй круг соревнований в Санкт-Петербурге. В первой же встрече на турнире она уступила лидеру посева Белинде Бенчич из Швейцарии — 6:7 (4:7), 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Кузнецова отметилась 4 эйсами, 5 двойными ошибками и 3 брейк-пойнтами из 6. На счету Бенчич 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта.



Следующей соперницей Белинды станет победительница матча Ализе Корне (Франция) — Мария Саккари (Греция).



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4. Нынешний турнир завершится 16 февраля.

Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy — в фоторепортаже Александра Сафонова специально для «Формулы ТХ».