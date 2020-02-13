Маррей может не выйти на корт до начала травяной части сезона

Британский теннисист Энди Маррей может вернуться на корт только после начала травяной части сезона. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники Sportsmail.
Маррей, занимающий 128-е место в рейтинге ATP, находится в резервном списке участников Miami Open 2020, который пройдёт с 25 марта по 3 апреля. Нет никакой информации о том, что экс первая ракетка мира получит уайлд-кард для участия в турнире. После Miami Open 2020 стартует грунтовый сезон, но в связи с травмой тазобедренного сустава грунтовое покрытие является самым сложным для Маррея. Таким образом, спортсмен может не вернуться на корт до начала травяного сезона.
Энди Маррей дважды становился олимпийским чемпионом и выиграл 46 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе три турнира «Большого шлема».
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