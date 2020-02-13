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Маррей может не выйти на корт до начала травяной части сезона

Маррей может не выйти на корт до начала травяной части сезона
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей может вернуться на корт только после начала травяной части сезона. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники Sportsmail.

Маррей, занимающий 128-е место в рейтинге ATP, находится в резервном списке участников Miami Open 2020, который пройдёт с 25 марта по 3 апреля. Нет никакой информации о том, что экс первая ракетка мира получит уайлд-кард для участия в турнире. После Miami Open 2020 стартует грунтовый сезон, но в связи с травмой тазобедренного сустава грунтовое покрытие является самым сложным для Маррея. Таким образом, спортсмен может не вернуться на корт до начала травяного сезона.

Энди Маррей дважды становился олимпийским чемпионом и выиграл 46 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе три турнира «Большого шлема».

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