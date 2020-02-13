Зверев — о перспективах Рублёва: топ-10 — к травяному сезону
Седьмая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высоко оценил перспективы россиянина Андрея Рублёва в этом сезоне.
Под сообщением Рублёва в «Инстаграме» о выходе в четвертьфинал соревнований в Роттердаме (Нидерланды) Зверев написал: «Топ-10 — к травяному сезону». Канадец Феликс Оже-Альяссим поддержал Александра: «Ноль сомнений».
Напомним, сегодня Рублёв выиграл 13-й матч в текущем сезоне, сравнявшись по этому показателю с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Соперником Андрея по четвертьфинальному матчу в Роттердаме станет победитель встречи Вашек Поспишил (Канада) — Филип Краинович (Сербия). Поспишил, в свою очередь, обыграл на старте соревнований другого россиянина — Даниила Медведева.
Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
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