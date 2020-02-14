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Циципас и Гоффен вылетели из турнира в Роттердаме, Монфис продолжает защиту титула

Циципас и Гоффен вылетели из турнира в Роттердаме, Монфис продолжает защиту титула
Теннис / ATP 0

Сразу двумя неожиданными результатами ознаменовался очередной игровой день на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды). Второй сеяный Стефанос Циципас не сумел пробиться в третий круг, в двух партиях уступив Аляжу Бедене из Словении — 5:7, 4:6.

Вслед за ним из соревнований выбыл и бельгиец Давид Гоффен, четвёртая ракетка турнира. В упорной борьбе он уступил итальянцу Яннику Синнеру — 6:7 (7:9), 5:7.

В свою очередь действующий чемпион соревнований Гаэль Монфис сумел пробиться в четвертьфинал. За 1 час 32 минуты он обыграл соотечественника Жиля Симона — 6:4, 6:1.

Напомним, первый сеяный турнира россиянин Даниил Медведев проиграл в первом же матче. Уроженец Москвы уступил 104-й ракетке мира из Канады Вашеку Поспишилу — 4:6, 3:6.

Роттердам. 2-й круг
13 февраля 2020, четверг. 16:55 МСК
Аляж Бедене
52
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Роттердам. 2-й круг
13 февраля 2020, четверг. 13:00 МСК
Янник Синнер
79
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		7  
6 7 		5  
         
Давид Гоффен
10
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Роттердам. 2-й круг
13 февраля 2020, четверг. 21:45 МСК
Гаэль Монфис
9
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Жиль Симон
57
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
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