Циципас и Гоффен вылетели из турнира в Роттердаме, Монфис продолжает защиту титула

Сразу двумя неожиданными результатами ознаменовался очередной игровой день на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды). Второй сеяный Стефанос Циципас не сумел пробиться в третий круг, в двух партиях уступив Аляжу Бедене из Словении — 5:7, 4:6.



Вслед за ним из соревнований выбыл и бельгиец Давид Гоффен, четвёртая ракетка турнира. В упорной борьбе он уступил итальянцу Яннику Синнеру — 6:7 (7:9), 5:7.



В свою очередь действующий чемпион соревнований Гаэль Монфис сумел пробиться в четвертьфинал. За 1 час 32 минуты он обыграл соотечественника Жиля Симона — 6:4, 6:1.

Напомним, первый сеяный турнира россиянин Даниил Медведев проиграл в первом же матче. Уроженец Москвы уступил 104-й ракетке мира из Канады Вашеку Поспишилу — 4:6, 3:6.