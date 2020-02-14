Циципас и Гоффен вылетели из турнира в Роттердаме, Монфис продолжает защиту титула
Сразу двумя неожиданными результатами ознаменовался очередной игровой день на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды). Второй сеяный Стефанос Циципас не сумел пробиться в третий круг, в двух партиях уступив Аляжу Бедене из Словении — 5:7, 4:6.
Вслед за ним из соревнований выбыл и бельгиец Давид Гоффен, четвёртая ракетка турнира. В упорной борьбе он уступил итальянцу Яннику Синнеру — 6:7 (7:9), 5:7.
В свою очередь действующий чемпион соревнований Гаэль Монфис сумел пробиться в четвертьфинал. За 1 час 32 минуты он обыграл соотечественника Жиля Симона — 6:4, 6:1.
Напомним, первый сеяный турнира россиянин Даниил Медведев проиграл в первом же матче. Уроженец Москвы уступил 104-й ракетке мира из Канады Вашеку Поспишилу — 4:6, 3:6.
Роттердам. 2-й круг
13 февраля 2020, четверг. 16:55 МСК
52
Аляж Бедене
А. Бедене
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
6
Стефанос Циципас
С. Циципас
Роттердам. 2-й круг
13 февраля 2020, четверг. 13:00 МСК
79
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
10
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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