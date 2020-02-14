Рублёв: начало сезона получилось удивительно великолепным
Российский теннисист Андрей Рублёв оценил выступление в нынешнем сезоне. Уроженец Москвы в 2020 году потерпел лишь одно поражение в официальных матчах в одиночном разряде и завоевал два титула — в Дохе и Аделаиде.
«Это только начало сезона. Всегда бывают хорошие и плохие недели. Начало сезона получилось удивительно великолепным для меня, но я понимаю, что эта серия не может длиться вечно. Через пару недель всё может быть иначе», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира в Роттердаме.
Вчера, 13 февраля, Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды). Во втором круге он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:5, 6:3. Следующим соперником Андрея будет серб Филип Краинович.
Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
11:13
-
10:13
-
09:51
-
09:10
-
00:57
-
00:09
- 13 февраля 2020
-
23:50
-
22:44
-
21:47
-
21:40
-
21:23
-
20:00
-
19:10
-
17:24
-
16:40
-
16:03
-
14:22
-
13:53
-
12:12
-
11:36
-
10:47
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:08
-
00:46
-
00:38
-
00:26
- 12 февраля 2020
-
23:21
-
22:50
-
22:25
-
21:31
-
21:03
-
19:42
-
18:44
Партнерский контент