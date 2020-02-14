Рублёв: начало сезона получилось удивительно великолепным

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил выступление в нынешнем сезоне. Уроженец Москвы в 2020 году потерпел лишь одно поражение в официальных матчах в одиночном разряде и завоевал два титула — в Дохе и Аделаиде.

«Это только начало сезона. Всегда бывают хорошие и плохие недели. Начало сезона получилось удивительно великолепным для меня, но я понимаю, что эта серия не может длиться вечно. Через пару недель всё может быть иначе», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира в Роттердаме.

Вчера, 13 февраля, Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды). Во втором круге он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:5, 6:3. Следующим соперником Андрея будет серб Филип Краинович.