Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды). Во втором круге он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:5, 6:3. Следующим соперником Андрея будет серб Филип Краинович.
«Это был лишь второй круг, впереди меня ждёт сильный соперник. Это очень сложный турнир, один из лучших среди тех, что проходят в зале. До титула ещё далеко», — приводит слова Рублёва официальный сайт соревнований.
Действующим чемпионом этих соревнований является француз Гаэль Монфис. В прошлогоднем финале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Турнир в Роттердаме с призовым фондом € 2 155 295 завершится 16 февраля.
Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
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