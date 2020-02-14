Медведев может сыграть с Надалем перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вошёл в состав участников выставочного турнира Tie Break Tens, который пройдёт в Индиан-Уэллсе за два дня до старта «Мастерса» — 10 марта, сообщает Tennis World USA.

На корт также выйдут испанец Рафаэль Надаль, действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе австриец Доминик Тим, представитель Италии Маттео Берреттини, швейцарец Стэн Вавринка, действующий победитель Tie Break Tens канадец Милош Раонич и американец Тейлор Фритц. Имя ещё одного участника будет объявлено позднее.

В прошлогоднем финале турнира, матчи которого проходят в формате чемпионского тай-брейка, Раонич победил Вавринку.

12 февраля Медведев в первом круге турнира в Роттердаме проиграл канадцу Вашеку Поспишилу.