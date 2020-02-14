Медведев может сыграть с Надалем перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вошёл в состав участников выставочного турнира Tie Break Tens, который пройдёт в Индиан-Уэллсе за два дня до старта «Мастерса» — 10 марта, сообщает Tennis World USA.
На корт также выйдут испанец Рафаэль Надаль, действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе австриец Доминик Тим, представитель Италии Маттео Берреттини, швейцарец Стэн Вавринка, действующий победитель Tie Break Tens канадец Милош Раонич и американец Тейлор Фритц. Имя ещё одного участника будет объявлено позднее.
В прошлогоднем финале турнира, матчи которого проходят в формате чемпионского тай-брейка, Раонич победил Вавринку.
12 февраля Медведев в первом круге турнира в Роттердаме проиграл канадцу Вашеку Поспишилу.
Медведев объяснил сенсационное поражение в матче со 104-й ракеткой мира
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
12:32
-
11:13
-
10:13
-
09:51
-
09:10
-
00:57
-
00:09
- 13 февраля 2020
-
23:50
-
22:44
-
21:47
-
21:40
-
21:23
-
20:00
-
19:10
-
17:24
-
16:40
-
16:03
-
14:22
-
13:53
-
12:12
-
11:36
-
10:47
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:08
-
00:46
-
00:38
-
00:26
- 12 февраля 2020
-
23:21
-
22:50
-
22:25
-
21:31
-
21:03
-
19:42
Партнерский контент