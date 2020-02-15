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«Лайк» от Саккари и как Александрова раздала мячи фанатам. Фото с полуфинала в Петербурге

Мария Саккари и Екатерина Александрова
«Лайк» от Саккари и как Александрова раздала мячи фанатам. Фото с полуфинала в Петербурге
Теннис / WTA 0

15 февраля в Санкт-Петербурге на центральном корте стадиона «Сибур-Арена» состоялись матчи полуфинала женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

В первой встрече представительница Греции Мария Саккари уступила Елене Рыбакиной (Казахстан) со счётом 6:3, 5:7, 1:6 и закончила выступления на турнире.

В другом матче российская теннисистка Екатерина Александрова тоже не сумела пробиться в финал соревнований в Санкт-Петербурге. В трёх партиях полуфинальной встречи она уступила теннисистке из Нидерландов Кики Бертенс — 1:6, 6:4, 1:6.

За главный трофей соревнований Кики Бертенс поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Лучшие кадры с полуфинала турнира — в фоторепортаже Александра Сафонова.

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